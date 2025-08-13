13 de agosto de 2025
RÉPLICA
“Fachos y represores nunca más”: el FIT reversionó el polémico cartel libertario
Candidatos y referentes de la izquierda se hicieron una foto en Villa Celina, La Matanza, donde los hermanos Milei encabezaron una controvertida imagen de campaña. Aseguraron que el NUNCA MÁS hoy debe estar dirigido contra el Presidente, Villarruel y Bullrich, o el "meta bala" Espert, que reivindican a los milicos".
Los candidatos a senadores por el Frente de Izquierda-Unidad, Romina Del Plá y Néstor Pitrola, y el candidato a diputado Pablo Giachello, recorrieron La Matanza junto a dirigentes y militantes de la Tercera Sección electoral.
En el mismo lugar donde Javier y Karina Milei, junto a candidatos libertarios y referentes del PRO protagonizaron una polémica imagen, portando un cartel que rezaba “Kirchnerismo Nunca Más”, imitando la tipografía el emblema contra los crímenes de la dictadura, la izquierda hizo su propia versión del mensaje.
Allí, en territorio matancero, posaron con un cartel que rezaba “Fachos y represores Nunca Más”, señalando que la foto de La Libertad Avanza y el PRO fue un acto de provocación política y de banalización de la consigna que se transformó en un emblema de la lucha por el castigo a los responsables del genocidio de la última dictadura militar.
“Desde el Frente de Izquierda, que hemos sido independientes y opositores de todos los gobiernos, incluidos los kirchneristas, decimos que el NUNCA MÁS hoy debe estar dirigido contra los fachos y los represores como Milei, Villarruel y Bullrich, o el "meta bala" Espert que reivindican a los milicos, son promotores de la xenofobia y el racismo y criminalizan la protesta social”, aseguró la ex diputada Del Plá.
Por su parte, Pitrola sostuvo: “Al Partido Obrero en el Frente de Izquierda, que en Villa Celina y en innumerables barrios del Conurbano sostiene centenares de comedores populares, lucha por los salarios, las jubilaciones, la educación, la salud pública y la vivienda y milita todos los días, no se le escapa que el estado paupérrimo en el que se encuentran las barriadas de La Matanza y de la mayor parte del conurbano bonaerense es responsabilidad de todos los que gobernaron el país y la provincia en las últimas décadas. Las responsabilidades de Milei y su motosierra y del peronismo, que gobernó la provincia de Buenos Aires durante 34 de los últimos 38 años, son inapelables. Kicillof dice ´bueno, bonito, bonaerense´ como un slogan, pero la Provincia se cae a pedazos”.