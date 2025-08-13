Volver | La Tecla Nacionales 13 de agosto de 2025 CRISIS CLIMATICA

España en llamas: ola de incendios forestales arrasa miles de hectáreas en agosto

Múltiples focos activos en regiones como Galicia, Castilla y León, Extremadura y Madrid han causado al menos dos muertes recientes, decenas de heridos y la evacuación de más de 8.000 personas, mientras las autoridades despliegan recursos para contener el avance del fuego.

