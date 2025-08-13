Volver | La Tecla Nacionales 13 de agosto de 2025 CAUSA VIALIDAD

Cristina Kirchner impugna millonario decomiso y busca frenar la ejecución de sus bienes

La expresidenta presentó un escrito ante el TOF 2 en la causa “Vialidad” para dejar sin efecto la medida y cuestionó el accionar de los fiscales. Su defensa también recurrió a la Casación para pedir la nulidad del fallo que fijó el monto más alto de decomiso en la historia judicial argentina.

