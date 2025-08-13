Apps
MULTIPLES CAMPAÑAS

El peronismo bonaerense y cómo sostener la estantería hacia octubre

El peronismo emprendió una nueva aventura electoral y cada sector posee su propio manual de acción. Los relatos que se entrecruzan, pero conducen a caminos distintos que aportan a la apatía de la gente

Los socios de Fuerza Patria tienen varios desafíos en un escenario complicado, tanto por la amenaza de La Libertad Avanza como por sus propios demonios internos. Lograr un resultado en las elecciones provinciales que no envalentone a Javier Milei es un primer objetivo para luego llegar a las naciones con mejor perspectiva, sobre todo si se tiene en cuenta que las legislativas son esquivas para el PJ.

Axel Kicillof busca ser el centro de la campaña electoral tanto en el Conurbano como en el interior con visitas a varios municipios por semana. Una agenda que no sólo la repite en épocas electorales, sino también en otros momentos de gestión. “Vamos a estar trabajando seccionalmente, con los plenarios y espacios de encuentro”, comentaron desde su entorno.

En ese sentido, indicaron que “vamos a hacer actividades de gestión hasta los 15 días antes la elección provincial. Habrá actos políticos, pero mucho territorio”. En ese aspecto, detallaron que la tarea será “hablar con la gente, nada de actos masivos, el tiempo con los militantes ya pasó, ahora es tiempo de los vecinos”.

En cuanto a las expectativas electorales, en el círculo íntimo de Kicillof saben que el desdoblamiento es una oportunidad para dar otro paso más hacia su consolidación como sector en el peronismo. “La idea es ganar por mucho en la Tercera, no perder en Primera y apostar a los tercios en el interior”, contaron.

Una preocupación es que no puedan repetir el mismo frente que armaron para los comicios provinciales en los nacionales. Juan Grabois no inscribió su sello en Fuerza Patria y puede sumar otra confusión a un proceso plagado de vericuetos. Al margen de no cumplir con la premisa de unidad, implicaría un gran dolor de cabeza explicar que para una contienda estarán en la misma boleta, pero para la otra no. Todavía hay tiempo de acordar, pero la foto de hoy es borrosa.

