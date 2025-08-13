Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de agosto de 2025 MULTIPLES CAMPAÑAS

El peronismo bonaerense y cómo sostener la estantería hacia octubre

El peronismo emprendió una nueva aventura electoral y cada sector posee su propio manual de acción. Los relatos que se entrecruzan, pero conducen a caminos distintos que aportan a la apatía de la gente

