Buenos Aires 12 de agosto de 2025 ELECCIONES 2025

Fuerza Patria define su estrategia: el poroteo de nombres para integrar la lista en octubre

El espacio renueva 15 bancas en Diputados y negocia el reparto entre kirchneristas, kicillofistas y massistas. Intendentes impulsan un “operativo clamor” para que el presidente del PJ bonaerense lidere la boleta, mientras crecen las especulaciones a pocos días del cierre de listas nacionales.

