Inseguridad y salarios, las mayores preocupaciones: empate técnico entre Kicillof y Milei

Una encuesta de Consultora Proyección revela que el 51,5% teme a la inseguridad y el 49,8% reclama mejores ingresos. Fuerza Patria y La Libertad Avanza se disputan voto a voto, con un 10% de indecisos y un clima electoral polarizado. El análisis de Manuel Zunino en Desconfiados

