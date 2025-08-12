Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de agosto de 2025 ELECCIONES 2025

Gustavo Arabia tiene tres cosas en mente: “desregular, desregular y desregular”

El candidato a senador por la cuarta sección por el frente Es con Vos, Es con Nosotros dijo que buscará sancionar proyectos para “sacarle el pie de la cabeza a la gente” pero que su principal rol será de control al gobierno de Kicillof.

