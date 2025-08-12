12 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
Gustavo Arabia tiene tres cosas en mente: “desregular, desregular y desregular”
El candidato a senador por la cuarta sección por el frente Es con Vos, Es con Nosotros dijo que buscará sancionar proyectos para “sacarle el pie de la cabeza a la gente” pero que su principal rol será de control al gobierno de Kicillof.
“Desregular, desregular y desregular.” Ese será, según Gustavo Arabia, el signo de su trabajo legislativo si los votos lo acompañan y logra una banca en el Senado provincial en diciembre. El primer candidato de la alianza Es con Vos, Es con Nosotros en la cuarta sección electoral avisa, sin embargo, que su principal rol será de control, y que será “un opositor acérrimo” al gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
Arabia, que viene de militar en 2021 la candidatura de José Luis Espert al Congreso y que se ufana de ser uno de los cinco referentes de Bragado que el presidente de la Nación, Javier Milei, presentó en sociedad en 2023, cuando iniciaba su andadura hacia las elecciones, tiene claro que, si llega a la Legislatura bonaerense, no le será fácil que le aprueben sus proyectos, ya que integrará un bloque minoritario. Por eso, dice que su perfil será el de un límite al gobierno de Kicillof.
“A nosotros la gente nos va a votar como opositores. Nuestra función es de control. La gente sabe que yo voy a ser un opositor acérrimo”, afirma.
De todas maneras, avisa que tiene una serie de proyectos con una misma impronta: la de proponer “soluciones liberales para problemas locales”. Y que apoyará toda iniciativa que apunte a “sacarle el pie de la cabeza a la gente”, venga de quien venga, incluso del propio Kicillof.
Como ejemplos de regulaciones que, en su criterio, habría que eliminar menciona al Registro Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA), que define como “un fracaso”, al igual que todas las normas relativas a la nocturnidad.
Además, propone modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades para que los concejos deliberantes estén obligados a tratar los proyectos presentados por los vecinos. “Hay un desprecio por la participación comunitaria”, subraya. “Yo lo sé porque durante mucho tiempo fui presidente del Foro de Seguridad de Bragado. Mis luchas eran en otros ámbitos, hasta que me di cuenta de que, si no hacés acción política, no modificás la realidad.”
También apoya la actividad del diputado libertario Guillermo Castello, que viene presentando propuestas para eliminar diversas regulaciones imperantes en la provincia. “Castello termina su mandato en diciembre. Si yo asumo en ese momento, voy a hacer míos sus proyectos, respetando su propiedad intelectual”, anuncia Arabia.