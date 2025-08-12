Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de agosto de 2025 PARITARIAS

La Provincia mejoró la oferta y ofreció un aumento del 5% en dos tramos

Docentes, estatales y el Ejecutivo bonaerense se verán las caras nuevamente tras el rechazo a la primera oferta de aumento salarial. Hubo una mejora considerable por parte del gobierno

