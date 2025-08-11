Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de agosto de 2025 EN LA PLATA

Kicillof: “Tenemos que recuperar la confianza de quienes se han alejado del peronismo”

El gobernador hizo base en La Plata para sostener un encuentro con militantes en un local de La Patria es el Otro. Acto seguido, se reunió con ministros e intendentes del conurbano para continuar con la campaña.

