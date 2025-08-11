11 de agosto de 2025
EN LA PLATA
Kicillof: “Tenemos que recuperar la confianza de quienes se han alejado del peronismo”
El gobernador hizo base en La Plata para sostener un encuentro con militantes en un local de La Patria es el Otro. Acto seguido, se reunió con ministros e intendentes del conurbano para continuar con la campaña.
Luego de denunciar una fake news viralizada por el vocero presidencial Manuel Adorni, el gobernador bonaerense Axel Kicillof retomó su agenda y tuvo un lunes repleto de actividades en vísperas a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
En medio de rumores sobre posibles candidatos a diputados nacionales, y luego del tenso cierre de listas para la contienda legislativa, el mandatario centró sus actividades en La Plata, para luego desplegar una serie de recorridas por el conurbano bonaerense y el interior.
En tiempos donde la oposición bonaerense sube videos de campaña con inteligencia artificial, o se saca fotos en barrios humildes, Kicillof optó por lo clásico. En esta oportunidad, el gobernador encabezó un nuevo plenario militante del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en La Plata, junto a intendentes y algunos ministros de renombre como Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores) y Walter Correa (Trabajo).
La locación fue una unidad básica de La Patria es el Otro, organización comandada por el ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque, en la capital bonaerense. Allí, Kicillof alentó a la militancia presente para continuar con la campaña electoral, donde se espera una fuerte polarización con la gestión de Javier Milei.
“Ya nadie duda de que estamos viviendo un plan entreguista y cruel de la derecha argentina: esa motosierra que Milei prometía que iba a utilizar contra la casta, la está usando para destruir la producción y los ingresos de los trabajadores, de los jubilados y de los emprendedores”, dijo Kicillof en su discurso. “Ante eso tenemos una gran responsabilidad: recuperar la confianza de quienes se han alejado del peronismo y defender al pueblo, a la democracia y a nuestro futuro.”
“Estamos orgullosos de poder decir que desde el día uno plantamos bandera en favor de los trabajadores, de los estudiantes y de los más vulnerables. No buscamos atajos ni intentamos escondernos: no nos van a ver ni un segundo arrodillados ante el gobierno de Milei”, dijo el Gobernador.
Los ejes discursivos del kicillofismo giran en torno a la gran deuda que mantiene el gobierno nacional con la Provincia (asciende a 12 billones de pesos), los más de 600 días sin obra pública nacional en la provincia de Buenos Aires, además de la recesión económica, los despidos en las empresas y la fuerte caída en la producción bonaerense.
También se espera una fuerte actividad de campaña por parte del kicillofismo, donde realizarán varias mesas militantes para llevar las propuestas de Fuerza Patria a todo el territorio bonaerense.
Luego del acto militante en La Plata, donde hubo una buena concurrencia, el gobernador se reunió con su mesa chica, compuesta por ministros y varios intendentes del conurbano para diagramar los pasos a seguir para unas elecciones bonaerenses que serán voto a voto y el peronismo deberá tener buenos números para sostener sus bancas tanto en la Legislatura como en los Concejos de los 135 municipios.