11 de agosto de 2025
PREOCUPACION
Alonso advirtió que las fuerzas de seguridad nacionales “están siendo desmanteladas”
El ministro de Seguridad, Javier Alonso, remarcó que el desmantelamiento del presupuesto de seguridad por parte del gobierno nacional afecta severamente a la Provincia. Al mismo tiempo, recalcó que las fuerzas de seguridad están siendo desmanteladas”, e invitó a hacer memoria sobre cuándo fue la última vez que hubo entrega de patrulleros para las fuerzas federales.
El ministro remarcó que: “Nos afecta el desmantelamiento del presupuesto de seguridad por parte del gobierno nacional”. Al mismo tiempo, recalcó que las fuerzas de seguridad están siendo desmanteladas”, e invitó a hacer memoria sobre cuándo fue la última vez que hubo entrega de patrulleros para las fuerzas federales.
Por último, advirtió que hay una “tragedia” en las fuerzas y es que “cuadros policiales abandonan la fuerza por esta situación que se está viviendo”.
En otro aspecto, hizo referencia a la participación de hinchas visitantes en el fútbol, sobre lo que remarcó que “tiene que haber vocación de los clubes de recibir a los visitantes y hay que esperar para ver qué sucede en las próximas fechas”.
Por último, detalló que “nosotros vamos a revisar los estadios para ver si cumplen con la normativa y esperamos que en la Provincia podamos disfrutar de los partidos como se hace en las grandes ligas”.
“No mienta”
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el titular de la cartera análoga en la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, protagonizaron esta tarde un nuevo cruce cuando la funcionaria de Javier Milei aseguró que la Justicia había desestimado una denuncia del gobierno de Axel Kicillof y el ministro bonaerense salió a desmentirla y a pedirle que no insulte ni mienta.
Este nuevo intercambio, que se suma a otros que mantuvieron ambos ministros en ocasiones anteriores, a raíz, por ejemplo, de las estadísticas de delitos, tuvo como centro la presentación judicial realizada por la Provincia por supuestas actividades conspiratorias por parte de 24 policías, que fueron separados de la fuerza.
Bullrich publicó en la plataforma X (antes Twitter) una captura de pantalla que parecía provenir de algún sitio de noticias, con el título: “La Justicia desestimó la denuncia de Axel Kicillof contra los 24 policías bonaerenses por una conspiración contra su gobierno”, y una imagen que supuestamente representa al Gobernador, generada a través del motor de inteligencia artificial Grok (parte de la propia plataforma).
“DENUNCIA TRUCHA. El inútil de Kicillof inventó una conspiración para perseguir a 24 policías. Los suspendió, afectando su trabajo, sus vidas y las de sus familias por puro chiquitaje político. La Justicia la tiró abajo”, escribió Bullrich en su post. “Reincorpórelos y déjese de joder. La provincia de Buenos Aires necesita seguridad, policías y mucho laburo. ¡Basta de estar del lado de los delincuentes!”
Sin embargo, Alonso salió a desmentir la versión. “Ministra @PatoBullrich, el insulto no es el camino”, posteó en la misma red. “El camino es el trabajo serio y la defensa de las instituciones".
“La causa contra los policías cesanteados sigue firme, con más pruebas e indicios cada día”, remarcó el titular provincial de Seguridad. “Por favor, no insultemos, no exageremos y no mienta”.