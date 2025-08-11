Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de agosto de 2025 PREOCUPACION

Alonso advirtió que las fuerzas de seguridad nacionales “están siendo desmanteladas”

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, remarcó que el desmantelamiento del presupuesto de seguridad por parte del gobierno nacional afecta severamente a la Provincia. Al mismo tiempo, recalcó que las fuerzas de seguridad están siendo desmanteladas”, e invitó a hacer memoria sobre cuándo fue la última vez que hubo entrega de patrulleros para las fuerzas federales.

