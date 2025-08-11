Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de agosto de 2025 “NO SE SALVA NADIE”

Con calculadora en mano, Bianco enumeró las empresas caídas en la era Milei

Carlos Bianco, ministro de Gobierno, brindó una nueva conferencia de prensa, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, para detallar la agenda del Gobernador y precisar avances respecto a las elecciones en PBA. Además, puntualizó las empresas nacionales e internacionales que bajaron la persiana y se fueron del país.

Compartir