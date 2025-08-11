Volver | La Tecla Nacionales 11 de agosto de 2025 CAUSA JUDICIAL

Fentanilo contaminado: son 76 las muertes y aclaran que no circulan ampollas contaminadas

El juez federal Ernesto Kreplak confirmó que aumentó el número de muertes tras una investigación que revela fallas en el laboratorio HLB Pharma Group y Ramallo S.A., donde se detectaron irregularidades por la ANMAT días antes de su producción. Las novedades de la causa

Compartir