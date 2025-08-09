Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de agosto de 2025 RECORRIDA

Cascos, bicicletas y Pases Libres: la Provincia refuerza la seguridad y la inclusión en distritos de la Cuarta

El Ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, visitó el noroeste de la Provincia con políticas públicas en materia de cuidado y protección de la ciudadanía. Pases Libres Multimodales, alcoholímetros, cascos y bicicletas, fueron parte de la agenda.

Compartir