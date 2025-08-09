9 de agosto de 2025
ELECCIONES 2025
La Libertad Avanza pone primera en la campaña y baja a un distrito clave del conurbano
La Libertad Avanza continúa su campaña en el Conurbano y se presentó la lista violeta en Lomas de Zamora junto a distintos dirigentes partidarios.
El senador provincial y armador de la Libertad Avanza, Carlos Curestis, estuvo presente en la presentación de la lista violeta en Lomas de Zamora junto a distintos dirigentes violetas.
“Esta es una campaña en la que está en juego el futuro de la provincia de Buenos Aires. Si seguimos con esta decadencia de décadas o empezamos a cambiar esta realidad”, aseguró el presidente del bloque del Senado Bonaerense.
Asimismo, el propio Curestis dejó en claro que “la Libertad Avanza está trabajando en las ocho secciones electorales con candidatos que representan los intereses de los vecinos de la provincia”. “El 7 de septiembre, la mayoría de los bonaerenses vamos a gritar bien fuerte kirchnerismo nunca más”, agregó.
Además de Carlos Curestis participaron de la presentacion de listas el presidente de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, y Maximiliano Bondarenko, primer candidato a diputado provincial por la tercera sección.