9 de agosto de 2025

La campaña bonaerense pisa fuerte en la Quinta: estrategias en un escenario abierto

Con el arranque formal del calendario electoral, La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Nuevos Aires despliegan sus movimientos en General Pueyrredon. Giras, respaldos y trabajo de territorio marcan un inicio que anticipa choques discursivos y un voto todavía en disputa.

