Buenos Aires 9 de agosto de 2025

Kicillof admitió diferencias con Máximo y aceptó su candidatura pero con un “acuerdo”

Luego del clamor de algunos intendentes para que Máximo Kirchner encabece la lista a diputados nacionales, el gobernador bonaerense habló de la interna que vive el peronismo y pidió que haya “una sola boleta para enfrentar a Milei”. “Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos", afirmó respecto a su ubicación en la nómina.

