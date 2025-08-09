Apps
Sábado, 9 agosto 2025
9 de agosto de 2025
TRAGEDIA DE MIAMI

Un miembro de la empresa dueña de la barcaza fue detenido varias veces por estafas

Se trata de Argelio Rivas, quien figura en los registros como el presidente de la empresa Waterfront Construction, ahora dirigida por Jorge Rivas, quien originariamente era su vicepresidente.

En el marco de la investigación por la tragedia de Miami, que se cobró la vida de tres niñas, entre ellas las de Mila Yankelevich, un miembro de la empresa dueña de la barcaza está en el ojo de la tormenta.

El hombre, identificado como Argelio Rivas, estuvo preso en el 2024 por una estafa. De momento no se dieron a conocer las nacionalidades de los Rivas, así como tampoco el vínculo sanguíneo que los une.

En su antecedentes, figuran arrestos el 6 de febrero y el 30 de enero de este año, así como el 18 de octubre del 2024. Sin embargo, el que más trascendió porque fue cubierto por la prensa local fue en mayo del año pasado.

En esa oportunidad, un cliente lo denunció por haberse quedado con el dinero que le había pagado para que realizara unas obras que nunca empezó.

Según informó en su momento Local10.com, Rivas, como copropietario de la firma Treasures from Sea, cobró 35 mil dólares de un hombre que lo contrató para que realizara trabajos en la terraza de su casa. 

Luego, se comprobó que ni siquiera compró los suministros para llevar a cabo las obras. Tras consecutivos intentos de recuperar el dinero, el dueño de la vivienda demandó a Rivas, quien finalmente fue arrestado el jueves 9 de mayo del 2024.

Si bien quedó alojado en la cárcel de Plantation Key de MCSO, luego fue liberado tras el pago de una fianza de 10 mil dólares. Hasta el momento el caso continúa bajo investigación.

 

