Nacionales 9 de agosto de 2025 TRAGEDIA DE MIAMI

Un miembro de la empresa dueña de la barcaza fue detenido varias veces por estafas

Se trata de Argelio Rivas, quien figura en los registros como el presidente de la empresa Waterfront Construction, ahora dirigida por Jorge Rivas, quien originariamente era su vicepresidente.

