Volver | La Tecla Nacionales 9 de agosto de 2025 ARRESTO DOMICILIARIO

Cristina Kirchner pidió que le saquen la tobillera electrónica

La defensa de Cristina Kirchner apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que le retiren la tobillera electrónica que le colocaron en su arresto domiciliario. El pedido fue hecho por su abogado Carlos Beraldi.

Compartir