9 de agosto de 2025
ARRESTO DOMICILIARIO
Cristina Kirchner pidió que le saquen la tobillera electrónica
La defensa de Cristina Kirchner apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que le retiren la tobillera electrónica que le colocaron en su arresto domiciliario. El pedido fue hecho por su abogado Carlos Beraldi, luego de que tanto el Tribunal Oral Federal 2 como la Cámara Federal de Casación Penal rechazaran solicitudes similares.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y, desde entonces, cumple arresto domiciliario en su casa del barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires. Como parte de esa medida, debe portar una tobillera electrónica que monitorea sus movimientos.
La exmandataria cuestiona el uso del dispositivo y considera que no es necesario en su situación actual. Desde su defensa sostienen que no hay riesgo de fuga ni motivos para mantener esa forma de vigilancia, pero los tribunales que intervienen hasta ahora no coincidieron.
En este nuevo intento, Beraldi pidió que la Corte Suprema revise las decisiones previas y también se expida sobre otras restricciones impuestas en el marco del arresto domiciliario, como las limitaciones para recibir visitas en su vivienda.
La Cámara Federal de Casación será la encargada de resolver si habilita o no la llegada del planteo a la Corte. Si lo rechaza, la defensa podrá presentar un recurso de queja directo ante el máximo tribunal del país, último camino judicial posible para insistir con el planteo.
El uso de la tobillera fue confirmado por los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que entendieron que se trata de una medida proporcional y adecuada para asegurar el cumplimiento de la condena, pese a que aún resta que sea revisada en instancias superiores.