8 de agosto de 2025
POLÉMICA ELECTORAL
Ramos Padilla presentará un “plan alternativo” para las mesas de La Matanza
El juez electoral dijo que no es él, sino la Junta Electoral, quien debe decidir sobre la denuncia de Espinoza, pero anunció que colaborará con un plan que distribuya las mesas en forma similar a la elección de 2023.
El juez federal de La Plata con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, anunció hoy que presentará un “plan alternativo” para la distribución de las mesas electorales en el partido de La Matanza, el más populoso de la provincia de Buenos Aires, con miras a las elecciones legislativas de septiembre.
El magistrado respondió así a un fallo de la Cámara Nacional Electoral que ordenaba retrotraer la disposición de las mesas en ese municipio, en virtud de sendas presentaciones realizadas por el intendente Fernando Espinoza y por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Esas presentaciones fueron realizadas luego de que el juez dispusiera una redistribución de las mesas que modificó los lugares de votación para el 80% de los votantes del padrón provincial.
En su resolución, Ramos Padilla subrayó que no es su competencia retrotraer el cambio, que había fundamentado en la necesidad de adaptar la distribución de las mesas a los cambios producidos en los establecimientos disponibles, sino que la decisión le corresponde a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, anticipó que, a modo de colaboración, enviará a la Junta un “plan alternativo” que reproduce aproximadamente la distribución de las mesas en las elecciones de 2023, aunque resulta imposible usar exactamente la misma distribución debido al cambio en la disponibilidad de lugares de votación.