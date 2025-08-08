Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de agosto de 2025 POLÉMICA ELECTORAL

Ramos Padilla presentará un “plan alternativo” para las mesas de La Matanza

El juez electoral dijo que no es él, sino la Junta Electoral, quien debe decidir sobre la denuncia de Espinoza, pero anunció que colaborará con un plan que distribuya las mesas en forma similar a la elección de 2023.

