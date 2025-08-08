Apps
Viernes, 8 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
8 de agosto de 2025
POLÉMICA ELECTORAL

Ramos Padilla presentará un “plan alternativo” para las mesas de La Matanza

El juez electoral dijo que no es él, sino la Junta Electoral, quien debe decidir sobre la denuncia de Espinoza, pero anunció que colaborará con un plan que distribuya las mesas en forma similar a la elección de 2023.

Ramos Padilla presentará un “plan alternativo” para las mesas de La Matanza
Compartir

El juez federal de La Plata con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, anunció hoy que presentará un “plan alternativo” para la distribución de las mesas electorales en el partido de La Matanza, el más populoso de la provincia de Buenos Aires, con miras a las elecciones legislativas de septiembre.

El magistrado respondió así a un fallo de la Cámara Nacional Electoral que ordenaba retrotraer la disposición de las mesas en ese municipio, en virtud de sendas presentaciones realizadas por el intendente Fernando Espinoza y por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Esas presentaciones fueron realizadas luego de que el juez dispusiera una redistribución de las mesas que modificó los lugares de votación para el 80% de los votantes del padrón provincial.

En su resolución, Ramos Padilla subrayó que no es su competencia retrotraer el cambio, que había fundamentado en la necesidad de adaptar la distribución de las mesas a los cambios producidos en los establecimientos disponibles, sino que la decisión le corresponde a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, anticipó que, a modo de colaboración, enviará a la Junta un “plan alternativo” que reproduce aproximadamente la distribución de las mesas en las elecciones de 2023, aunque resulta imposible usar exactamente la misma distribución debido al cambio en la disponibilidad de lugares de votación.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

“LLEVAN A LA QUIEBRA NACIONAL”

Milei dijo que las leyes aprobadas por el Congreso son “un genocidio”

El Presidente habló por cadena nacional luego del múltiple revés del miércoles, cuando los diputados sancionaron proyectos rechazados por el Ejecutivo. Y dijo que, si el Congreso quiere volver atrás, tendrá que sacarlo “con los pies para adelante”.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Provincia ofreció un 3,2% en dos tramos y un gremio lo rechazó por “insuficiente”

Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso de la muerte del adolescente hallado en la casa de Cerati

Todo roto: un sector de la UCR bonaerense no firmó y conmociona Provincias Unidas

¿Máximo Kirchner candidato?: el clamor que emerge de algunos intendentes

Respira Fuerza Patria: la justicia habilitó la lista para competir en Morón

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET