8 de agosto de 2025
“LLEVAN A LA QUIEBRA NACIONAL”
Milei dijo que las leyes aprobadas por el Congreso son “un genocidio”
El Presidente habló por cadena nacional luego del múltiple revés del miércoles, cuando los diputados sancionaron proyectos rechazados por el Ejecutivo. Y dijo que, si el Congreso quiere volver atrás, tendrá que sacarlo “con los pies para adelante”.
El presidente de la Nación, Javier Milei, pronunció esta noche un discurso por cadena nacional en el que reafirmó que el objetivo de su gobierno es derrotar a la inflación y enumeró lo que consideró los buenos resultados que acumula hasta el momento su gestión, y calificó los proyectos aprobados el miércoles en la Cámara de Diputados como “un genocidio”.
“No se puede arreglar en dos años lo que se destruyó durante siglos”, dijo Milei. “No se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir.”
“En el último mes hemos presenciado un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina: el Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzo nos costó a todos los argentinos”, dijo. “Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional.”
El conjunto de los proyectos aprobados el miércoles, dijo el Presidente, como la ley de financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, aumentaría la deuda nacional en un 70%. “Parece una pretensión noble, pero, cuando no hay plata, no se trata más que de un engaño demagógico de parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas”, remarcó.
Milei dijo que el Congreso comete “un genocidio” contra los jóvenes y los futuros argentinos al aprobar proyectos que comprometen el balance de las cuentas nacionales.
“Esto no se trata de que los jubilados, los docentes o los discapacitados tengan mejores ingresos. Esto se trata de poder. Esto se trata de una clase política que hace dos años perdió el poder y va a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo”, enfatizó el mandatario.
Milei dijo que las medidas adoptadas por su gobierno hace un año harán que para 2026 “la inflación desaparezca por completo”.
El Presidente anunció que en los próximos días tomará medidas para “amurallar” el superávit fiscal: prohibir al Banco Central de la República Argentina (BCRA) financiar gastos con emisión monetaria, y enviar al Congreso un proyecto que prohíba la aprobación de leyes que dispongan modificaciones que necesiten emisión de dinero.
“Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido: tiene que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, subrayó Milei. “También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales.”
“Al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”, desafió.