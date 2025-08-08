Volver | La Tecla Nacionales 8 de agosto de 2025 “LLEVAN A LA QUIEBRA NACIONAL”

Milei dijo que las leyes aprobadas por el Congreso son “un genocidio”

El Presidente habló por cadena nacional luego del múltiple revés del miércoles, cuando los diputados sancionaron proyectos rechazados por el Ejecutivo. Y dijo que, si el Congreso quiere volver atrás, tendrá que sacarlo “con los pies para adelante”.

