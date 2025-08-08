8 de agosto de 2025
EN EL CLUB ATENAS
Luego de la polémica foto en La Matanza, Milei encabezaría un acto en La Plata
El Presidente desembarcaría en la capital bonaerense para presentar a los candidatos libertarios de la provincia.
El presidente de la Nación, Javier Milei, podría desembarcar en La Plata para encabezar un acto que serviría como presentación de los candidatos bonaerenses del frente La Libertad Avanza (LLA).
De esta manera, Milei dejaría atrás la polémica foto de ayer en la que apareció junto a los principales postulantes del espacio, en La Matanza, detrás de un cartel que rezaba “Kirchnerismo Nunca Más”, imitando el título y el aspecto gráfico del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) de 1984.
Esa foto atrajo fuertes críticas desde casi todo el arco político, excluyendo a los libertarios y sus aliados de derecha.
Aunque no está definida la fecha del acto, trascendió que se haría en el Club Atenas, ubicado sobre la calle 13. El club es un escenario frecuente para actos políticos de campaña. Está ubicado a pocas cuadras de la Legislatura y la Gobernación bonaerense y también de la Municipalidad.
La Plata es territorio rival para Milei, porque tanto el gobierno provincial, encabezado por Axel Kicillof, como la comuna, en manos de Julio Alak, están en manos del peronismo.