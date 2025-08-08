8 de agosto de 2025
FIN DEL CONFLICTO
Respira Fuerza Patria: la justicia habilitó la lista para competir en Morón
A través de una medida cautelar presentada por los propios candidatos, el peronismo tendrá su lista de unidad en uno de los distritos donde tuvieron mayores complicaciones. Todavía no oficializaron la lista en San Nicolás
Tras una pelea intensa en Morón, donde hay una fuerte interna entre los dirigentes que responden a Lucas Ghi y a Martín Sabbatella, finalmente hubo luz al final del túnel y habrá lista de unidad en el peronismo de Morón.
La lista de Fuerza Patria en el distrito del Conurbano podrá competir en las próximas elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, gracias a una presentación de una medida cautelar que realizaron los dirigentes que responden al referente de Nuevo Encuentro y al intendente nucleado en el Movimiento Derecho al Futuro.
La habilitación de la lista de unidad la resolvió el juez suplente Marcelo Mauro Gradin, del fuero contencioso-administrativo bonaerense, quien dio lugar a una medida cautelar que presentaron por los candidatos José María Ghi, Mariano Spina y Oscar Conde.
Cabe recordar que no habían habilitado las listas de Fuerza Patria tanto en Morón como en San Nicolás, por presentarlas por fuera del plazo establecido por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, podrán competir. En el fallo, los magistrados le piden a la Junta que arbitre “los medios necesarios para garantizar la participación” de la alianza en el distrito en un plazo máximo de seis horas desde la notificación.
En esa línea, el magistrado cruzó a los miembros de la Junta y cuestionó los argumentos expresados para quitar la lista de la competencia. El juez sostuvo que los argumentos son “débiles” y que afectan a los derechos constitucionales.
La feroz interna del peronismo en Morón casi deja al espacio político sin competir en las próximas elecciones. Previo a la resolución de la Junta, hubo fuertes críticas en ambos espacios del peronismo. Otro caso similar ocurre en San Nicolás, donde todavía no habilitaron la lista de Fuerza Patria por diferencias entre La Cámpora y el MDF.
La negociación para conformar una lista única se estiró hasta último momento y fue uno de los últimos distritos en los cuales presentaron la lista de unidad. Hubo fuertes críticas de los dirigentes cercanos a Martín Sabbatella hacia Lucas Ghi porque, según ellos, condicionaron el acuerdo y demoraron la presentación de la lista de concejales y consejeros escolares.
Florencia De Luca, secretaria general de Nuevo Encuentro Morón, había acusado días atrás al jefe comunal de ser “un irresponsable” que “hizo todo lo posible para que no haya unidad” y de haber “derechizado el gobierno” local, incorporando funcionarios del PRO.
Tras conocerse la habilitación, el candidato a concejal que responde a Sabbatella, Mariano Spina, sentenció: “Es muy importante la medida cautelar que aprobó la Justicia, que permite tener una lista de unidad de Fuerza Patria en Morón. La irresponsabilidad y el desmanejo del intendente Lucas Ghi no lo podían pagar las y los moronenses no teniendo una propuesta unificada para enfrentar a Milei”.