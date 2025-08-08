Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de agosto de 2025 FIN DEL CONFLICTO

Respira Fuerza Patria: la justicia habilitó la lista para competir en Morón

A través de una medida cautelar presentada por los propios candidatos, el peronismo tendrá su lista de unidad en uno de los distritos donde tuvieron mayores complicaciones. Todavía no oficializaron la lista en San Nicolás

