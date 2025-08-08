Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de agosto de 2025 PARITARIA

Provincia ofreció un 3,2% en dos tramos y un gremio lo rechazó por “insuficiente”

La propuesta del Gobierno bonaerense establecía un incremento del 1,6% a partir del 1° de agosto y otro 1,6% desde octubre, ambos calculados sobre la base salarial de julio. La reunión, que originalmente estaba prevista para las 15 en el Ministerio de Trabajo, se adelantó y ATE decidió rechazar la propuesta por "insuficiente".

