Viernes, 8 agosto 2025
Nacionales
8 de agosto de 2025
ARCA emitió un comunicado: ¿se podrá seguir comprando en Shein y Temu?

Luego de que circularan versiones que generaran confusión entre los usuarios, la entidad confirmó que no impedirá la adquisición de productos que ofrecen estas plataformas.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó en un comunicado que no bloqueará las compras que realicen los usuarios a plataformas internacionales como Shein y Temu.

La confusión surgió a raíz de un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria CIAI basado en datos del INDEC y del Banco Central que mostró que entre enero y mayo de este año los argentinos gastaron más de 1572 millones de dólares en ropa comprada en el exterior.

Por esa situación se difundió que ARCA implementaría nuevas restricciones para las compras en el exterior. Sin embargo, la entidad aclaró que no se añadieron nuevos requisitos para ese tipo de envíos.

Para comprar en plataformas como Shein, los requisitos son claros:

-Se permiten envíos de hasta 3 unidades del mismo producto.
-Los productos deben ser para uso personal y no comercial.
-El paquete no puede superar los 50 kg.
-El valor total no debe exceder los USD 3000.

Además, cabe señalar que, según la normativa de la ex AFIP, los envíos con un valor FOB de hasta 400 dólares estarán exentos del derecho de importación y del pago de la tasa de estadística y en caso de que lo excedan el impuesto al valor agregado e impuestos internos deberán abonarse sobre el excedente.
 

Nacionales

