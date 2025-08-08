Volver | La Tecla Nacionales 8 de agosto de 2025 INFO IMPORTANTE

ARCA emitió un comunicado: ¿se podrá seguir comprando en Shein y Temu?

Luego de que circularan versiones que generaran confusión entre los usuarios, la entidad confirmó que no impedirá la adquisición de productos que ofrecen estas plataformas.

