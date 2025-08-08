8 de agosto de 2025
¿PLAGIO ELECTORAL?
Los gobernadores se despegan del armado de Lousteau y la UCR en CABA
La alianza se llamaría Ciudadanos Unidos, pero desde el sector que lideran los gobernadores desmienten que sean parte de esa estructura. “Se pasaron de vivos y nos copiaron el logo con otro nombre”, advirtió con enojo uno de los involucrados
Los gobernadores que conforman el espacio Provincias Unidas salieron a despegarse del armado de la Unión Cívica Radical y sus aliados de cara al cierre de alianzas para las elecciones nacionales. Anoche, circuló la información que la UCR al mando de Martín Lousteau junto con otros partidos aliados, serían parte de Provincias Unidas, algo que posteriormente fue desmentido.
“El armado de Provincias Unidas no tiene nada que ver con la UCR de Capital, ni con Lousteau, ni con Manes y tampoco con Randazzo”, explicó una de las fuentes consultadas por La Tecla. “Se pasaron de vivos y nos copiaron el logo con otro nombre”, lanzaron visiblemente molestos por la confusa situación.
La Unión Cívica Radical, el GEN y el partido Unión Federal, conformaron una alianza electoral de cara a octubre en la Ciudad de Buenos Aires que postulará a Martín Lousteau como candidato a diputado y a Facundo Manes para senador. La nueva agrupación llevará el nombre "Ciudadanos Unidos".
Tal como se anticipara en las páginas de La Tecla en su edición impresa del martes, el neurocirujano Facundo Manes finalmente cambió de distrito para recalar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y compartir por una banca en el Senado de la Nación, en una boleta que lleva como primer candidato a diputado nacional al titular de la Unión Cívica Radical porteña, Martín Lousteau.
El espacio propondría además a Florencio Randazzo (del partido Hacemos por Nuestro País) como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Una de las incógnitas era el nombre del frente, que no replicaría "Somos Buenos Aires", con el que se presentará en la legislativa bonaerense de septiembre ya que hay varios socios que pegaron el portazo en el armado nacional. Finalmente se acordó que se llamará “Ciudadanos Unidos” y estará conformado por la Unión Cívica Radical, el GEN y el partido Unión Federal.