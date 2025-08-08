Volver | La Tecla Nacionales 8 de agosto de 2025 ¿PLAGIO ELECTORAL?

Los gobernadores se despegan del armado de Lousteau y la UCR en CABA

La alianza se llamaría Ciudadanos Unidos, pero desde el sector que lideran los gobernadores desmienten que sean parte de esa estructura. “Se pasaron de vivos y nos copiaron el logo con otro nombre”, advirtió con enojo uno de los involucrados

