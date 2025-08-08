Apps
¿Máximo Kirchner candidato?: el clamor que emerge de algunos intendentes

En las últimas horas los jefes comunales que responden a Cristina Fernández comenzaron a agitar la posibilidad para que el líder de La Cámpora vaya en la lista a diputados nacionales. "No es tiempo de tibios", sentenciaron.

Mientras Fuerza Patria busca calmar las aguas en medio de su interna, todavía no resuelve a los candidatos que van a competir en la elección del 26 de octubre. En ese sentido, algunos alcaldes cristinistas comenzaron a agitar la posibilidad de que Máximo Kirchner encabece la lista a diputados nacionales. 

"Escuchando este fragmento y conociendo su compromiso histórico con las causas populares, considero firmemente que Máximo Kirchner tiene que ser el candidato natural para encabezar la lista de diputados nacionales en las próximas elecciones de octubre", dijo el alcalde de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. 

Asimismo, indicó que "sería la síntesis política necesaria de una unidad de concepción y acciones ya que el Partido Justicialista es la columna vertebral del frente Fuerza Patria, que reúne y aglutina a importantes referentes del campo nacional y popular de toda la provincia". 

"En este momento donde nuestra Argentina es testigo de una profunda vulneración de derechos con el veto del presidente Milei a leyes que buscaban llevar alivio a jubilados y a personas con discapacidad, se profundiza una crisis social que golpea a millones de familias", añadió. Luego Nardini sentenció: "No es tiempo de tibios, es tiempo de voces firmes que frenen este ajuste brutal, y trabajen por una Argentina más justa y solidaria".

Por su parte el jefe comunal de Brandsen, Fernando Raitelli, lanzó: "escuchando a máximo y conociendo su compromiso, viendo con qué claridad plantea una gran unidad Nacional, y sabiendo cuáles son los intereses que debemos enfrentar para garantizar los derechos de las mayorías, considero que tiene que encabezar la lista de diputados nacionales".

Asimismo, desde Azul, Nelson Sombra, manifestó: "No son los apellidos, son las ideas vigentes las que encabezan". Las palabras fueron acompañadas por una entrevista realizada a Máximo Kirchner.

 

