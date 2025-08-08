Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de agosto de 2025 ROSCA ATR

¿Máximo Kirchner candidato?: el clamor que emerge de algunos intendentes

En las últimas horas los jefes comunales que responden a Cristina Fernández comenzaron a agitar la posibilidad para que el líder de La Cámpora vaya en la lista a diputados nacionales. "No es tiempo de tibios", sentenciaron.

