¿Se muda a CABA?: el radicalismo porteño quiere a Manes y Lousteau en la misma boleta
Tal como lo anticipó La Tecla, el criterio de Schiaretti se impondría y el neurocirujano iría en la lista capitalina de Provincias Unidas junto al titular de la UCR. Uno de ellos encabezaría la lista de senadores, el otro la de diputados.
Tal como se anticipara en las páginas de La Tecla, el neurocirujano Facundo Manes finalmente se cambiaría de distrito para recalar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y compartir boleta con el titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, dentro del espacio Provincias Unidas.
La movida responde a que el radicalismo quiere a ambos nombres pesando en la oferta electoral en territorio porteño y a que al incorporarse la fuerza del cordobés Juan Schiaretti a Somos Buenos Aires (en territorio bonaerense) el caudillo del centro del país avanzó la idea de “mudar” a Manes a la capital argentina para que Florencio Randazzo tuviera vía libre en la lista de diputados.
Finalmente esa movida se daría, con Manes recalando en el frente creado por los gobernadores como altenativa a la grieta, y compartiendo boleta con Lousteau. En principio el neurocirujano renovaría su banca en Diputados y Lousteau la suya en el Senado, pero se barajaba la opción de un intercambio para que Manes vaya como candidato a senador y Lousteau, a diputado.