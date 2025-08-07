Kicillof, Mayra y Tignanelli: foto de unidad durante una recorrida por la Tercera

#Ezeiza suma 15 nuevos patrulleros como parte del plan que estamos llevando adelante para que cada municipio cuente con más equipamiento, infraestructura y personal destinado a la prevención del delito. pic.twitter.com/bWybMe4khY

La Escuela Secundaria Técnica N°1 de #PresidentePerón se amplía con un nuevo edificio y más aulas para que los chicos puedan mejorar su formación en diferentes oficios.



El modelo del Gobierno nacional deja a estos pibes y pibas al costado del camino, porque la motosierra va… pic.twitter.com/cGDtxGqRHD