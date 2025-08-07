7 de agosto de 2025
¿TREGUA A LA INTERNA?
Kicillof, Mayra y Tignanelli: foto de unidad durante una recorrida por la Tercera
El Gobernador recorrió Ezeiza y Presidente Perón donde entregó patrulleros e inauguró obras educativas. En el distrito gobernado por Blanca Cantero también estuvieron los dos candidatos a diputados de La Cámpora
Luego de su recorrida por tres municipios de la Segunda Sección electoral, y tras sus presentaciones judiciales ante la SIDE y el gobierno nacional por una deuda de recursos que asciende a 12 billones de pesos, el gobernador bonaerense Axel Kicillof continúa con sus visitas a los distritos bonaerenses y este jueves dejaron una foto que muestra la unidad del peronismo bonaerense.
Durante la jornada, el gobernador recorrió Ezeiza y Presidente Perón, dos distritos de la Tercera Sección electoral, para entregar patrulleros e inaugurar la obra de ampliación de la Escuela Secundaria Técnica N°1. En el municipio gobernado por Blanca Cantero, también estuvieron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el diputado bonaerense Facundo Tignanelli.
En primer término, el gobernador recorrió el municipio que comanda Gastón Granados para oficializar la entrega de nuevos patrulleros, financiados por el propio Ministerio de Seguridad, para fortalecer el combate contra la inseguridad. De la recorrida también participaron la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Seguridad, Javier Alonso.
Durante su discurso, el gobernador sentenció: “Venimos a Ezeiza a traer nuevos patrulleros que fueron adquiridos con fondos de la provincia de Buenos Aires: aquí los recursos no se utilizan para la especulación y la timba, sino para brindarles a los y las bonaerenses la tranquilidad que necesitan. Vamos a seguir reclamando ante la Corte Suprema por lo que nos corresponde: no se puede festejar un superávit que está construido sobre la base de lo que el Gobierno nacional les robó a las provincias”.
Por su parte, Magario subrayó: “Como contraste a la crueldad y a la ausencia del Gobierno nacional, en la Provincia seguimos apostando por el trabajo para dar respuestas a las necesidades de la sociedad”. “No vamos a detener nuestra inversión en materia de seguridad, de educación, ni de salud, porque nosotros gobernamos para la gente”, añadió.
Sin embargo, la foto de unidad del peronismo se produjo en Presidente Perón, en un acto en el que también estuvieron la Vicegobernadora Magario, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y los candidatos a diputados Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, dos dirigentes de La Cámpora que mantuvieron chispazos constantes con los dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro.
Durante el acto, Kicillof destacó: “En Presidente Perón no hay escuelas técnicas privadas: sin un Estado presente, los pibes y las pibas que sueñan con estos estudios deberían trasladarse a otro lugar y pagar cuotas que son inaccesibles para la mayoría de las familias bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires no dejamos a nadie afuera y por eso seguimos invirtiendo en la educación pública que les permite a todos estos alumnos y alumnas alcanzar sus objetivos y construir un futuro mejor”.
“Este edificio escolar no podría existir si se aplicara la lógica de la motosierra. No es una teoría, es la realidad: mientras hay 80 escuelas paralizadas por el Gobierno nacional, en la Provincia llevamos inauguradas más de 270 desde que comenzamos nuestra gestión. El ataque es contra la educación pública y, particularmente, contra la escuela técnica: desde la provincia de Buenos Aires nos hacemos cargo de seguir sumando el equipamiento que necesitan los estudiantes después de que Milei cortara todos los fondos”, cerró el gobernador.