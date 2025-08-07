Volver | La Tecla Municipios 7 de agosto de 2025 TRES CARGOS

Complicado: el Concejo de Pinamar evalúa rechazar la licencia de Estanga y destituirlo

Luego de conocerse que el concejal posee tres cargos públicos, el Concejo Deliberante del distrito costero debate si otorgarle la licencia al candidato del peronismo o destituirlo del cuerpo

