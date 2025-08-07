Apps
Jueves, 7 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
7 de agosto de 2025
TRES CARGOS

Complicado: el Concejo de Pinamar evalúa rechazar la licencia de Estanga y destituirlo

Luego de conocerse que el concejal posee tres cargos públicos, el Concejo Deliberante del distrito costero debate si otorgarle la licencia al candidato del peronismo o destituirlo del cuerpo

Complicado: el Concejo de Pinamar evalúa rechazar la licencia de Estanga y destituirlo
Compartir

En Pinamar se viven momentos donde la política local está en el ojo de la tormenta. Además del atraso del pago de haberes del municipio hacia los trabajadores, hay un hecho mucho más conflictivo que involucra a un concejal de la oposición.

Días atrás, se conoció que el concejal de Unión por la Patria y excandidato a intendente del distrito, Gregorio Estanga, posee tres cargos públicos en simultáneo cuando debería desempeñarse únicamente en el Concejo local. No solo es edil, sino que también presta servicios tanto en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, como en Anses.

La controversia se acrecentó cuando salió a la luz que el funcionario priorizó dejar su banca, pero no sus otros cargos. En las últimas horas trascendió que el edil habría pedido licencia hasta diciembre, por lo que Sol Besteiro asumiría como concejal en su lugar.

Sin embargo, el Concejo Deliberante evalúa rechazar la licencia del concejal y avanzar con su destitución. Según indicaron en el medio Pinamar 24, Estanga estuvo ausente en 11 de las últimas 37 sesiones. Aun así busca la reelección porque se presentó como candidato en las próximas elecciones legislativas.

Cabe recordar que Estanga estuvo muy cerca de ser intendente y arrebatarle la conducción al PRO. En las elecciones 2023, el concejal perdió por tan solo un voto ante el actual intendente Juan Ibarguren.

En diálogo con una radio local, la presidenta del Concejo Deliberante de Pinamar, Analía Figueroa, sentenció: “Lo del Anses seguro porque vos entras dentro de lo que es el sistema que utilizan los abogados y ves que tenes un recurso de amparo en el cual debería estar trabajando en el Anses”.

Según indicaron en un programa local, el concejal cobra un sueldo de $4.856.041,80 como edil, otros $2.123.844,67 como asesor legislativo, además de $6.979.886,47 como salario del Anses

“Cuando vos pedis los resultados de la investigación de los lugares laborales de esta persona donde figura que presta servicios en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y en el Concejo Deliberante. Eso es lo que se tiene desde un principio”, añadió la dirigente.

“Cuando vas hablando un poco más te das cuenta que es real, no es que es algo que se inventó para una campaña política. Si hubiésemos tenido la información si podríamos haberlo hecho antes. Tengo un expediente con el concejal Estanga de las faltas reiteradas al Concejo Deliberante y no tenía idea que tenía otros trabajos”, cerró la presidenta del Concejo. 

 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

SE ADELANTARON

Pareja y Ritondo firmaron el acuerdo para que el PRO y LLA compitan juntos en octubre

Luego de la foto en Villa Celina con Milei, los titulares de La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires sellaron el acuerdo para la alianza que se presentará en la próxima contienda electoral

NOTICIAS MÁS VISTAS

Milei se metió en el barro del Conurbano para lanzar la campaña libertaria 

Bronca en el disparo de largada: enojos que partieron al oficialismo y complican todo

Via libre para Somos Buenos Aires: la Junta Electoral rechazó dos pedidos de impugnación

Una sesión, 12 derrotas: el Gobierno perdió todas las votaciones en Diputados

Legislatura: en modo congelado

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET