7 de agosto de 2025
TRES CARGOS
Complicado: el Concejo de Pinamar evalúa rechazar la licencia de Estanga y destituirlo
Luego de conocerse que el concejal posee tres cargos públicos, el Concejo Deliberante del distrito costero debate si otorgarle la licencia al candidato del peronismo o destituirlo del cuerpo
En Pinamar se viven momentos donde la política local está en el ojo de la tormenta. Además del atraso del pago de haberes del municipio hacia los trabajadores, hay un hecho mucho más conflictivo que involucra a un concejal de la oposición.
Días atrás, se conoció que el concejal de Unión por la Patria y excandidato a intendente del distrito, Gregorio Estanga, posee tres cargos públicos en simultáneo cuando debería desempeñarse únicamente en el Concejo local. No solo es edil, sino que también presta servicios tanto en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, como en Anses.
La controversia se acrecentó cuando salió a la luz que el funcionario priorizó dejar su banca, pero no sus otros cargos. En las últimas horas trascendió que el edil habría pedido licencia hasta diciembre, por lo que Sol Besteiro asumiría como concejal en su lugar.
Sin embargo, el Concejo Deliberante evalúa rechazar la licencia del concejal y avanzar con su destitución. Según indicaron en el medio Pinamar 24, Estanga estuvo ausente en 11 de las últimas 37 sesiones. Aun así busca la reelección porque se presentó como candidato en las próximas elecciones legislativas.
Cabe recordar que Estanga estuvo muy cerca de ser intendente y arrebatarle la conducción al PRO. En las elecciones 2023, el concejal perdió por tan solo un voto ante el actual intendente Juan Ibarguren.
En diálogo con una radio local, la presidenta del Concejo Deliberante de Pinamar, Analía Figueroa, sentenció: “Lo del Anses seguro porque vos entras dentro de lo que es el sistema que utilizan los abogados y ves que tenes un recurso de amparo en el cual debería estar trabajando en el Anses”.
Según indicaron en un programa local, el concejal cobra un sueldo de $4.856.041,80 como edil, otros $2.123.844,67 como asesor legislativo, además de $6.979.886,47 como salario del Anses
“Cuando vos pedis los resultados de la investigación de los lugares laborales de esta persona donde figura que presta servicios en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y en el Concejo Deliberante. Eso es lo que se tiene desde un principio”, añadió la dirigente.
“Cuando vas hablando un poco más te das cuenta que es real, no es que es algo que se inventó para una campaña política. Si hubiésemos tenido la información si podríamos haberlo hecho antes. Tengo un expediente con el concejal Estanga de las faltas reiteradas al Concejo Deliberante y no tenía idea que tenía otros trabajos”, cerró la presidenta del Concejo.