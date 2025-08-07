Apps
VIOLENCIA EXTREMA

Disturbios en el show de Damas Gratis: un muerto y varios heridos

La esperada presentación de la banda terminó cancelada antes de que sonara la primera canción, después de que una brutal pelea entre hinchas de fútbol se apoderara de recinto.

Una jornada que debía ser de felicidad se vio opacada por el estruendo de los gritos y los golpes, que retumbaban en el Movistar Arena de Bogotá. La presentación de Damas Gratis debió ser suspendida por los disturbios que ocurrieron antes del comienzo del show.

“Duele ver esto en un concierto y más en el Movistar Arena, las hinchadas se pelean y dañan el recinto, dañaron la organización del promotor y ¿dónde estará la policía?” señaló uno de los asistentes.

El enfrentamiento, protagonizado por presuntos hinchas de Millonarios e Independiente Santa Fe, creció como una ola violenta que no tardó en arrasar con la alegría de miles de fanáticos que querían celebrar el aniversario de la ciudad al ritmo de la música.

Testigos cuentan que los golpes se multiplicaron y que, los objetos de la logística como las sillas o las vallas de contención volaron sobre la multitud como si fueran proyectiles de la improvisada batalla. 

Las imágenes se repitieron en redes sociales, amplificadas por el pánico donde se podía a ver a grupos de personas buscando dónde cubrirse, padres cubriendo con sus cuerpos a los hijos pequeños, gritos ahogados bajo el estrépito del desorden.
 

Lamentablemente, estos incidentes se cobraron la vida de una víctima fatal y cinco personas, que resultaron gravemente heridas, además de que otros dejaron el lugar con lesiones menores.

La organización tomó la decisión de cancelar el concierto de Damas Gratis y evacuar completamente el recinto, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes.

Por último, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la muerte: “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, señaló Galán en su cuenta oficial de X.


 

