Disturbios en el show de Damas Gratis: un muerto y varios heridos

DISTRITOS

Bronca en el disparo de largada: enojos que partieron al oficialismo y complican todo Las alianzas que se armaron para la legislativa siguen tensionadas y varias sufrirán modificaciones en cuanto a la composición de las nuevas coaliciones que competirán en octubre. Los dardos van para todos lados: massistas, kicillofistas y cristinistas son acusados de haber dejado afuera a los otros sectores internos.