7 de agosto de 2025
POLíTICA Y RELIGIóN
San Cayetano: una marcha, varias adhesiones y duras críticas al Gobierno
En el Día de San Cayetano, gremios y movimientos sociales se movilizan con un mensaje claro: basta de ajuste, pobreza y despidos. Acusan al Gobierno de Milei de destruir empleo, vaciar el Estado y dejar al pueblo sin respuestas.
En el marco del Día de San Cayetano, sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos marchan hacia Plaza de Mayo en una nueva jornada de protesta contra el modelo económico del Gobierno nacional. Con el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, la movilización expresa un rechazo masivo al ajuste, a la precarización laboral y al vaciamiento del Estado.
Entre los principales reclamos de la convocatoria se destacan: el empobrecimiento de jubilados y pensionados, quienes se convirtieron en una de las principales variables del ajuste; la estigmatización de los trabajadores de la economía popular; la destrucción del empleo registrado y la creciente ola de despidos en el sector público y privado. También denuncian el cierre de PyMEs ante la apertura indiscriminada de importaciones, que agrava la desindustrialización.
Desde la UTEP, organización que nuclea a trabajadores informales, advirtieron:
“Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos”.
La CGT, pese a sus internas, decidió plegarse a la jornada. La UATRE, gremio de peones rurales, confirmó su participación y expresó su respaldo al reclamo por “trabajo, producción y justicia social”.
ATE, de la CTA Autónoma, también estará en las calles. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, fue categórico:
“Tenemos un Gobierno que solo se dedica a juntar dólares para pagarle al FMI. Nos conducen directamente a una tragedia. Esta movilización debe ser la antesala de un nuevo paro general”.
La jornada marca una nueva escalada en la confrontación con el gobierno de Javier Milei, en medio de un ajuste profundo, una economía paralizada y un malestar social creciente.