7 de agosto de 2025 POLíTICA Y RELIGIóN

San Cayetano: una marcha, varias adhesiones y duras críticas al Gobierno

En el Día de San Cayetano, gremios y movimientos sociales se movilizan con un mensaje claro: basta de ajuste, pobreza y despidos. Acusan al Gobierno de Milei de destruir empleo, vaciar el Estado y dejar al pueblo sin respuestas.

