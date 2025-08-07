Apps
Jueves, 7 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
7 de agosto de 2025
POLíTICA Y RELIGIóN

San Cayetano: una marcha, varias adhesiones y duras críticas al Gobierno

En el Día de San Cayetano, gremios y movimientos sociales se movilizan con un mensaje claro: basta de ajuste, pobreza y despidos. Acusan al Gobierno de Milei de destruir empleo, vaciar el Estado y dejar al pueblo sin respuestas.

San Cayetano: una marcha, varias adhesiones y duras críticas al Gobierno
Compartir

En el marco del Día de San Cayetano, sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos marchan hacia Plaza de Mayo en una nueva jornada de protesta contra el modelo económico del Gobierno nacional. Con el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, la movilización expresa un rechazo masivo al ajuste, a la precarización laboral y al vaciamiento del Estado.

Entre los principales reclamos de la convocatoria se destacan: el empobrecimiento de jubilados y pensionados, quienes se convirtieron en una de las principales variables del ajuste; la estigmatización de los trabajadores de la economía popular; la destrucción del empleo registrado y la creciente ola de despidos en el sector público y privado. También denuncian el cierre de PyMEs ante la apertura indiscriminada de importaciones, que agrava la desindustrialización.

Desde la UTEP, organización que nuclea a trabajadores informales, advirtieron:
“Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos”.

La CGT, pese a sus internas, decidió plegarse a la jornada. La UATRE, gremio de peones rurales, confirmó su participación y expresó su respaldo al reclamo por “trabajo, producción y justicia social”.

ATE, de la CTA Autónoma, también estará en las calles. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, fue categórico:
“Tenemos un Gobierno que solo se dedica a juntar dólares para pagarle al FMI. Nos conducen directamente a una tragedia. Esta movilización debe ser la antesala de un nuevo paro general”.

La jornada marca una nueva escalada en la confrontación con el gobierno de Javier Milei, en medio de un ajuste profundo, una economía paralizada y un malestar social creciente.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

DISTRITOS

Bronca en el disparo de largada: enojos que partieron al oficialismo y complican todo

Las alianzas que se armaron para la legislativa siguen tensionadas y varias sufrirán modificaciones en cuanto a la composición de las nuevas coaliciones que competirán en octubre. Los dardos van para todos lados: massistas, kicillofistas y cristinistas son acusados de haber dejado afuera a los otros sectores internos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Crece el suspenso: la Junta Electoral deberá definir sobre la candidatura de Tignanelli

¿UCR out?: un detalle reglamentario podría dejar al partido fuera de Somos Buenos Aires

Quién es el cerebro detrás de la estrategia de campaña de Somos Buenos Aires

Las ganas de Grabois y los motivos para dar el portazo de Fuerza Patria

Lugares de votación: la Justicia le dijo no al pedido de Kicillof y fundamentó la decisión

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET