Volver | La Tecla Nacionales 7 de agosto de 2025 DERROTA MARATONICA

Una sesión, 12 derrotas: el Gobierno perdió todas las votaciones en Diputados

La oposición en la Cámara de Diputados le propinó una de las derrotas parlamentarias más duras al gobierno de Javier Milei, lograron imponerse y ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica.

