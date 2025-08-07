Apps
Jueves, 7 agosto 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
7 de agosto de 2025
DERROTA MARATONICA

Una sesión, 12 derrotas: el Gobierno perdió todas las votaciones en Diputados

La oposición en la Cámara de Diputados le propinó una de las derrotas parlamentarias más duras al gobierno de Javier Milei, lograron imponerse y ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica.

Una sesión, 12 derrotas: el Gobierno perdió todas las votaciones en Diputados
Compartir

La oposición en la Cámara de Diputados le propinó este miércoles una de las derrotas parlamentarias más duras al gobierno de Javier Milei, al unirse para imponer su agenda y ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada.

En una jornada marcada por la tensión y los fuertes cruces, pero con un resultado fue contundente, el oficialismo no pudo frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles.

Dos leyes con media sanción

Financiamiento Universitario: Con 158 votos a favor, se aprobó el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios.
Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas.

En cuanto a la ley de financiamiento a las universidades, así votó cada diputado:



Cinco DNU rechazados

La Cámara baja también rechazó cinco decretos clave de la reforma del Estado impulsada por Milei:

Disolución de organismos de Economía.
Reorganización de la Secretaría de Transporte.
Reforma de organismos de Cultura.
Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Régimen de excepción para la Marina Mercante.
Cinco temas forzados a comisión

Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los siguientes temas:

Los dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles.
La emergencia en Ciencia y Tecnología.
Un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer.
El funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

DISTRITOS

Bronca en el disparo de largada: enojos que partieron al oficialismo y complican todo

Las alianzas que se armaron para la legislativa siguen tensionadas y varias sufrirán modificaciones en cuanto a la composición de las nuevas coaliciones que competirán en octubre. Los dardos van para todos lados: massistas, kicillofistas y cristinistas son acusados de haber dejado afuera a los otros sectores internos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Crece el suspenso: la Junta Electoral deberá definir sobre la candidatura de Tignanelli

¿UCR out?: un detalle reglamentario podría dejar al partido fuera de Somos Buenos Aires

Quién es el cerebro detrás de la estrategia de campaña de Somos Buenos Aires

Las ganas de Grabois y los motivos para dar el portazo de Fuerza Patria

Lugares de votación: la Justicia le dijo no al pedido de Kicillof y fundamentó la decisión

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET