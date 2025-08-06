Apps
Miércoles, 6 agosto 2025
6 de agosto de 2025
REVÉS PARA EL GOBIERNO

Garrahan: los diputados aprobaron la emergencia en salud pediátrica

La Cámara baja superó los dos tercios en la votación del proyecto, rechazado por el gobierno de Javier Milei por su impacto fiscal.

Con más de dos tercios de los votos, los diputados aprobaron esta noche el proyecto que declara la emergencia de la salud pediátrica y de las residencias nacionales, lo que comprende la situación de los residentes y demás trabajadores del hospital Garrahan.

Por 159 votos afirmativos contra 67 negativos y 4 abstenciones, la Cámara baja ratificó la iniciativa en general, y después se procedió a la votación en particular.

Se trata de un proyecto rechazado por el presidente de la Nación, Javier Milei, por su impacto fiscal, al igual que el de financiamiento universitario, que recibió media sanción horas antes.

Se trata, por ello, de derrotas legislativas para el gobierno libertario, que buscó que no hubiera quórum para tratar los proyectos.

Ahora, el Senado deberá tratarlos para refrendarlos y convertirlos en ley, o bien rechazarlos.
 

