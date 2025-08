Volver | La Tecla Municipios 5 de agosto de 2025 DESPLANTE

“Una falta de respeto”: Petrecca contó los motivos del plantazo a Kicillof

La visita de Axel Kicillof a Junín dejó como perlita la salida del intendente local, Pablo Petrecca, en plena conferencia de prensa que estaban brindando en conjunto. “Podría haber hablado del desastre del gobierno anterior de Alberto Fernández”, señaló Petrecca.

