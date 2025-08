Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de agosto de 2025 ELECCIONES 2025

Desconfianza, confusión y distancia: el voto ciudadano frente a una política que no convence

A 33 días de las elecciones legislativas bonaerenses, el escenario es incierto no solo por las definiciones pendientes de la Junta Electoral, sino por un dato más preocupante: el creciente desapego social hacia la política. La ciudadanía llega a las urnas con escepticismo, escasa información y malestar acumulado.

