“El último clavo en el ataúd del kirchnerismo”: Milei y una eventual victoria en PBA

El presidente Javier Milei se refirió hoy a los comicios del 7 de septiembre en Buenos Aires, y sostuvo que si los gana La Libertad Avanza, significará haber puesto "el último clavo en el ataúd del kirchnerismo".

