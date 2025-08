Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de agosto de 2025 “UNA DE CAL Y UNA DE ARENA”

Vacaciones de invierno: viajó un 10% menos de turistas, pero el impacto económico fue bueno

Desde CAME lanzaron un informe detallado sobre cómo le fue al turismo en las vacaciones de invierno, donde hubo resultados dispares por la baja en la cantidad de personas que pudieron viajar. Desconfiados habló con Gregorio Werchow para detallar cómo le fue al sector turístico

