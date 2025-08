Cambios de lugares de votación y el “ruido” en el peronismo que complica la campaña

Elde las elecciones en la provincia de Buenos Aires obliga a implementar unaen la que cada movimiento impacta en los votantes. La oficialización de los lugares de votación llegó con varios cambios que afectan a al electorado y en el Gobierno no cayó bien la decisión que tomaron en la Justicia Federal.La semana pasada se dio a conocer elhacia las elecciones del 7 de septiembre y las del 26 de octubre. La Junta Electoral provincial confirmó el total de personas en condiciones de votar es de 14.376.591, de las cuales 13.361.359 son argentinas y 1.015.232, extranjeras.Para conocer la información se debe ingresar a padron.gba.gob.ar e ingresar el número de DNI, distrito de residencia, género según figura en el DNI y código de verificación que aparece en la web. Luego, el sistema indicará el establecimiento de votación, número de mesa y de orden.En el marco de las elecciones desdobladas y sin primarias abiertas, se firmó un. En el mismo las partes acordaron colaborar con la puesta en marcha del proceso hacia los comicios provinciales.La disposición de los establecimientos de votación y las mesas en las que tienen que votar las personas fue diagramada por el juzgado que tiene a cargo el. La diagramación corresponde a lo que plantea el. La normativa establece que “los jueces electorales designarán con más de treinta días de anticipación a la fecha del comicio los lugares donde funcionarán las mesas. Para ubicarlas podrán habilitar dependencias oficiales, locales de entidades de bien público, salas de espectáculos y otras que reúnan las condiciones indispensables”.Las quejas sobre los cambios en los lugares de votación primero brotaron por parte de vecinos, pero después se hizo extensivos a varios municipios., contaron desde un distrito de laDesde latambién hubo quejas y uno de los municipios más importantes detalló aque. Asimismo, reflejaron con preocupación queAnte esta situación, manifestaron que. De hecho, ya son varios los intendentes que preparan y comienzan a lanzar campañas de difusión para evitar un nuevo dolor de cabeza en un contexto en el que la poca participación atenta contra el acto eleccionario.los cambios que se implementaron y dejaron trascender que. Sin embargo, a pesar de la molestia evidente, le bajaron el tono a la polémica y pusieron el foco en la idea de comunicar a la ciudadania lo sucedido.En esa línea, recordaron que es habitual que se cambien los lugares de votación, pero quey añadieron quede modificaciones. A su vez, comentaron que se pueden hacer varias lecturas al respecto ya que algunos sostienen que en este contexto no hacia falta tocar nada mientras que otros dicen que peor sería hacerlo en una elección presidencialEl ministro de Gobierno,, fue consultado poral respecto durante la conferencia de prensa que brindó este lunes. “Respecto del padrón electoral efectivamente el Juzgado Federal con competencia en materia electoral es un trabajo muy profundo de revisión de la asignación de electores por escuelas, son muy pocas escuelas las que han variado entre una elección y otra menos del 5%”.No obstante, el funcionario resaltó: “Sí se ha modificado la asignación de electores como se hace en otros momentos. Ademáspara que todas las personas puedan votar más cerca”.“Nosotros desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires vamos, obviamente, vamos a lanzar una campaña mediática para que todo el mundo acceda a los lugares en donde se puede votar, adelantó Bianco. También contó: “También nuestros intendentes, nuestros candidatos, están haciendo lo propio en el territorio con, pero es algo que estamos trabajando porque la publicación ha sido muy muy reciente”.Las declaraciones públicas del Ministro más cercano al Gobernador buscaron esquivar la polémica para no entrar en discusiones con el juez Ramos Padilla. El clima en el peronismo no es el mejor yy en la que Kicillof se juega mucho.Hay voces que indican quey que ya se sabía que podían aparecer inconvenientes en la logística y en la organización. Otros sostienen que es el Poder Ejecutivo quien debe tomar el toro por las astas y enfrentar los obstáculos que surjan ante este tipo de situaciones.El 19 de diciembre 2024, Alejo Ramos Padilla dio a conocer un documento en el que repasaba lo quecuando todavía no estaba resuelto el desdoblamiento ni la suspensión de las PASO. En aquel entonces, pedía celeridad en la toma de decisiones. En abril de 2025, finalmente, se resolvió separar los comicios y sacar las primarias en territorio bonaerense.El magistrado había expresado que “el desdoblamiento de las elecciones nacionales y provincialesdesde la perspectiva de la gestión electoral en la Provincia de Buenos Aires”. En tanto, afirmó que “los cronogramas electorales nacionales y provinciales inevitablemente se superpondrán, creando conflictos en la asignación de recursos humanos y materiales y dificultando la colaboración que este Tribunal podría poner a disposición de la Junta Electoral Provincial”.