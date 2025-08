Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de agosto de 2025 VACACIONES DE INVIERNO 2025

Turismo moderado y consumo cauteloso en la provincia

La temporada invernal mostró una ocupación hotelera promedio del 46% y un gasto reducido, con estrategias locales para atraer visitantes mediante escapadas cortas y propuestas culturales accesibles.

Compartir