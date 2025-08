Volver | La Tecla Nacionales 3 de agosto de 2025 PROVINCIAS VS MILEI

La liga de gobernadores: ¿un nuevo frente que desafía a Milei rumbo a 2027?

Cinco mandatarios provinciales conforman una alianza electoral para consolidar una tercera vía frente al oficialismo y el kirchnerismo, mientras Jorge Macri se mantiene en la cuerda floja entre el apoyo a Milei y la independencia del PRO.

