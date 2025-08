Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de agosto de 2025 DISCUSIÓN ABIERTA

La Cámpora marca distancia con Kicillof y se opone a las candidaturas testimoniales

La intendenta de Quilmes y candidata a diputada provincial por la Tercera Sección electoral, Mayra Mendoza, reiteró que asumirá su banca. "Lamentablemente la política, no en todos los casos, se ha disociado bastante de lo que se plantea como demanda de parte de la gente", dijo.

