2 de agosto de 2025

Milei vetó las leyes de emergencia en discapacidad y aumento a los jubilados

El presidente firmó este sábado los decretos que vetan las dos leyes aprobadas en el Congreso. Se publicarán el próximo lunes en el Boletín Oficial

