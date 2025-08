Volver | La Tecla Nacionales 1 de agosto de 2025 MISILES A LA ROSADA

Cristina sin piedad contra Milei: "Sos un Presidente muy cobarde"

El Jefe de Estado fue blanco de críticas por parte de la ex mandataria en medio de la crisis económica que atraviesa el país. "Cuando no les sirvas más te van a tirar al basurero de la historia", sentenció.

