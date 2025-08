Volver | La Tecla Nacionales 1 de agosto de 2025 TOMA NOTA

Deudas con la tarjeta de crédito: cuánto tiempo debe pasar para que queden prescriptas

Debido a la falta de pago de muchos usuarios, más del 50% de las personas optan por pagar el monto mínimo impuesto por el banco. No obstante, si esto se repite todos los meses puede provocar una acumulación que perjudica a largo plazo al cliente.

