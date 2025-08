Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de agosto de 2025 ENTREVISTA AMIGA

Con títere en mano, Milei apuntó contra todos mientras la economía tambalea

El Presidente de la Nación brindó una nota en un canal de streaming y culpó al kirchnerismo por la situación del dólar. También tildó de "traidora" a Victoria Villarruel y cerró su presentación con una marioneta.

