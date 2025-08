Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de agosto de 2025 "SI TENGO QUE IR, IRE":

Máximo Kirchner no descartó la posibilidad de reemplazar a su madre en una boleta

El presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, aseguró que asumiría la "responsabilidad", aunque admitió que le "incomodaría" reemplazar a su madre en una boleta.

