Nacionales 1 de agosto de 2025 MINISTRO DE ECONOMIA

Luis Caputo: "No sé por qué se enojan con nosotros cuando sube el dólar"

Mientras la moneda estadounidense roza la banda, el ministro de Economía culpó al "riesgo kuka" y llamó a acostumbrarse a la "flotación". "Al que le parezca barato el dólar comprará, y al que le parezca caro venderá. No sé por qué se enojan con nosotros", sostuvo Caputo.

