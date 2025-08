Volver | La Tecla Informe Especial 31 de julio de 2025 “BASTA MILEI”

Verónica Magario pidió que la gente vaya a votar: “Es la única forma de frenar a Milei”

La vicegobernadora bonaerense dijo que el peronismo debe “sumar fuerzas para frenar” la política económica del Presidente y decir “Basta Milei” porque, de lo contrario, el Presidente “va a seguir ajustando cada vez más”.

