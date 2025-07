Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de julio de 2025 TESTIMONIALES

Katopodis se diferenció de La Cámpora y bancó que los intendentes se pongan "al frente”

El ministro de Infraestructura y primer candidato a senador por la Primera Sección Electoral respaldó a los alcaldes peronistas que se presentan a elecciones y evitarán asumir el cargo por el que se postulan. “Son intendentes que se ponen como escudo frente a una situación grave”, afirmó.

