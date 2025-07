Volver | La Tecla Nacionales 31 de julio de 2025 NOVEDAD

Las Leñas abrirá una nueva base en Valle Hermoso

El icónico centro de esquí Las Leñas planea establecer un anexo en Valle Hermoso para 2026, respondiendo a la escasez de nieve causada por el cambio climático, un desafío que ya golpeó al complejo Penitentes, obligándolo a redefinir su oferta turística.

